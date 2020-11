Montreal, «ostaggi alla Ubisoft»: attimi di terrore nella società che produce i videogiochi Assassin's Creed

Montreal (Canada), una vasta operazione di polizia è in corso presso uno degli edifici di Ubisoft, azienda che produce videogiochi delle serie Assassin's Creed e Watch Dogs, con immagini che mostrano oltre a diversi agenti pesantemente armati anche decine di persone sul tetto del palazzo. Lo riferisce l'emittente canadese Cbc. Le persone sul tetto lasciano pensare, secondo alcune fonti, alla possibilità di una presa di ostaggi in corso.

this is insane. this is my team on the roof. pic.twitter.com/xT12NpTALF

— Eric Pope (@MrPope) November 13, 2020