Morbillo, hostess muore dopo il contagio in aereo

Martedì 13 Agosto 2019, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2019 18:01

Una hostess israeliana è morta didopo aver contratto la malattia su un volo fra New York e Tel Aviv. Si tratta del terzo decesso in Israele , dove il morbillo è tornato a imperversare a causa del diffondersi di teorie No Vax , soprattutto fra gli ultraortodossi., 43 anni, madre di tre figli, è morta per una meningoencefalite, una complicazione deldel, scrivono i media israeliani. Aveva fatto solo una dose del vaccino , invece delle due prescritte. Lo scorso novembre, per la prima volta dopo 15 anni, si era registrata una prima morte dain Israele. Si era trattato di undi 18 mesi, seguito a dicembre da una 82enne. L'anno scorso, sull'onda del movimento No Vax, si è registrato un picco di 4292 casi di morbillo in Israele. Analogamente la malattia è tornata a crescere nella comunità ultraortodossa di, dove la autorità hanno preso provvedimenti in favore della vaccinazione.