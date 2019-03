Scompare dopo l’addio al nubilato, trovata morta in un canale. Sepolta con l’abito bianco

LEGGI ANCHE

Domenica 24 Marzo 2019, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 17:03

, 30 anni, avrebbe dovuto sposare il suo compagno ad agosto e invece è stata sepolta con il vestito bianco che avrebbe dovuto indossare il giorno del matrimonio. Era scomparsa sabato scorso durante la notte dopo aver festeggiato l’addio al celibato a, nella contea di, in. Dopo una vasta ricerca, il suo corpo è stato trovato in acqua vicino un canale. Gli amici hanno descritto la sua morte come «un tragico incidente».Strazio tra i parenti, l’intera comunità si è stretta attorno a loro. Ruth è stata sepolta con l’abito bianco, la bara era coperta di fiori portata in spalla da amici e dal suo compagno di sempre con accanto i loro tre figli. «Ci mancherà più di quanto lei non saprà mai - ha detto il compagno - non era solo la mia compagna, era la mia anima gemella». La messa è stata celebrata stamattina nella chiesa di St Vincent de Paul a, a nord di. C’erano fiori ovunque. Una cartoncino disegnato dal figlio più piccolo per la Festa della Mamma spiccava tra tutti i bigliettini lasciati per ricordarla. Gli amici hanno descritto Ruth come «la madre più amorevole, laboriosa e premurosa...un angelo. Ha lavorato instancabilmente per dare ai propri figli il meglio che poteva nella vita».