Morta bambina di quattro anni con forti dolori addominali: sospetti sui genitori

Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale São João, a Porto, Portogallo, dopo essere stata ricoverata con forti dolori addominali.

L'Ispettorato generale delle attività sanitarie ha annunciato oggi «l'apertura di un processo di ispezione per valutare la qualità dei servizi forniti» dall'ospedale di Braga alla minore, morta la scorsa settimana.

La bambina, che viveva nel quartiere di Soutelo, comune di Vila Verde, è stata ricoverata prima all'ospedale di Braga con forti dolori addominali, poche ore dopo è stata portata in sala operatoria e successivamente trasferita all'ospedale di São João, a Porto, ma è deceduta poco dopo.

«Si informa che è stata decisa l'apertura di un processo ispettivo per valutare la qualità dei servizi forniti alla bambina e l'indagine interna avviata dall'ospedale di Braga, è in risposta alle accuse [di presunta negligenza medica] che i media hanno diffuso», si legge in una nota inviata all'agenzia di Lus dalla Igas.

«Dopo una valutazione preliminare, - l'ospedale di Braga - rileva che, sin dal ricovero della bambina in Pronto Soccorso, con una condizione clinica estremamente grave, sono state eseguite tutte le procedure e le buone pratiche cliniche appropriate, con la dovuta rapidità e urgenza, senza che, quindi, qualsiasi fondamento per accuse di negligenza», spiega l'unità ospedaliera.

Le informazioni sulla condizione clinica della piccola, inoltre, non saranno divulgate dall'Unità sanitaria per la tutela e la «riservatezza dei dati, nonché, soprattutto, per rispetto del dolore e del lutto dei propri familiari», si legge nella nota riportata da CM.