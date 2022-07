Cade dalla barca dopo una manovra spericolata, 17enne muore tranciata dalle eliche

Dramma in America: sbalzata in acqua dopo una manovra spericolata muore a 17 anni. Madison Bradley è morta dopo essere stata colpita dalle eliche del motore della barca su cui si trovava con un gruppo di amici. La tragedia si è consumata sul fiume Blind, nello stato della Louisiana, negli Usa.

La ragazza si trovava insieme ad altri 5 amici sull'imbarcazione quando è stata fatta una manovra azzardata che ha fatto cadere in acqua sia lei che un suo amico. Pare che il pilota abbia preso la scia di un motoscafo sbandando. Madison però cadendo in acqua è finita tra le pale dell'imbarcazione e il suo corpo è stato dilaniato. L'altro ragazzo è stato gravemente ferito sempre dalle pale, ma è ancora vivo, il cadavere di Madison è stato trovato sparso nel fiume diverse ore dopo da 20 sommozzatori.

This is the young girl who was killed in the boating accident on July 4. She’s also a friend of my daughters.https://t.co/1QWzoNJkpF

— ⚜️Steph⚜️ (@nolasaintsteph) July 7, 2022