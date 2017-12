È morta a 91 anni l'unica figlia di Francisco Franco: lascia una fortuna in eredità ai sette figli

Venerdì 29 Dicembre 2017, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 13:04

MADRID - A 91 anni è morta la figlia unica del dittatore Francisco Franco, Maria del Carmen Ramona Felipa Maria de la Cruz Franco Polo, per gli amici ‘Nenuca’ (dal nome della colonia per bambini Nenuco). A confermare la notizia in Istangram è stato il nipote, Luis Alfonso di Borbone.”Dio si è portato Man (un altro dei vezzeggiativi con i quali la chiamavano i familiari, ndr.), ma lei non se n’è andata: l’avrò sempre nel mio cuore”.Duchessa di Franco, marchesa di Villaverde e grande di Spagna, la figlia unica di Francisco Franco e della moglie Maria del Carmen Polo y Martinez-Valdes, Carmen Franco era ammalata terminale di cancro ed è morta nella sua casa di via Hermanos Becquer, a Madrid, dalla quale da mesi quasi non usciva. Aveva accumulato una fortuna in proprietà e per l’eredità paterna, stimata dai media iberici in 100mila milioni delle vecchie pesetas, sebbene lei avesse sempre negato di essere ricca e, anzi, si era lamentata in una recente intervista che mantenere le proprietà ereditate – come la tenuta del Pazo de Meiras, in Galizia, che la famiglia è stata costretta ad aprire al pubblico per ordine giudiziario – le costava carissimo. La fortuna era stata accumulata durante la dittatura dal padre, che costringeva a ‘donazioni’ di proprietà terriere e beni immobiliari in cambio della somma simbolica di una peseta.Con la morte della duchessa di Franco, madre di 7 figli e vedova del chirurgo Cristobal Martinez de Bordiú, non si esaurisce la stirpe del dittatore, che in Spagna continua a vivere dell’appannaggio delle rendite ottenute durante la dittatura. Carmen ha ricevuto fino alla morte una pensione superiore allo stipendio dei presidenti Adolfo Suarez e Felipe Gonzalez e con i figli ha goduto del passaporto diplomatico fino al 1986.Dopo la morte del generalissimo si è parlato molto delle tenute nelle Filippine e in Argentina della famiglia Franco e dei milioni portati nei paradisi fiscali, oltre al vasto patrimonio immobiliare che include case a Madrid, fra le quali l’intero edificio della calle Hermanos Becquer, l’enorme tenuta a Mostoles (Madrid), la proprietà a Lugo de Llanera, vicino a Oviedo, la città natale di Carmen Franco, e la proprietà con il parco del Pazo de Meiras, la residenza estiva della famiglia Franco dichiarata nel 2008 bene di interesse nazionale.Fu il re oggi emerito Juan Carlo I a concederle, dopo la morte del padre, il titolo di duchessa di Franco e il rango di Grande di Spagna, che non le è stato mai ritirato, assieme ai privilegi.Il 7 aprile del 1978 fu fermata all’aeroporto di Barajas, mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Svizzera con 38 medaglie e decorazioni di suo padre e, condannata a una multa da 6,8 milioni di pesetas per tentativo di esportazione di oggetti di valore storico, ebbe la sentenza annullata due anni dopo.Riservata e schiva, Carmen Franco era presidente d’onore della Fondazione Nazionale Francisco Franco, creata per esaltare “la figura del generalissimo, caudillo per la grazia di Dio”, al centro di accese polemiche in Spagna, perché continua a ricevere sovvenzioni dallo Stato, dopo 40 anni dalla fine della dittatura. Nel libro ‘Franco, mio padre’, degli storici Jesus Palacio e Stanley G. Payne, pubblicato nel 2008, Carmen Franco parlava per la prima volta della speciale relazione con il genitore. In una delle rare interviste pubblicate nel 2015, in occasione dei 40esimo anniversario della morte del padre, affermava: «Credo che i morti bisogna lasciarli in pace, al loro posto», a proposito dell’annosa controversia per il trasferimento dei resti di Francisco Franco dal mausoleo della Valle de los Caidos, destinato dalla legge di Memoria Storica a memorial delle vittime della guerra civile. La figlia del dittatore aveva annunciato l’estate scorsa di essere sofferente di cancro, in una delle rare interviste concesse in occasione della pubblicazione dell’unica biografia autorizzata romanzata, scritta dalla giornalista Nieves Herrero.«Non ho paura della morte», assicurava. «Sono pronta a ricevere quello che viene. Senza lacrime. Non ho paura di nulla, nemmeno della morta. L’ho vista da vicino molte volte e la conosco perfettamente».