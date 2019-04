Morta Mya-Lecia Naylor, aveva 16 anni: era la star degli show Bbc per bimbi

British Actor Mya-Lecia Naylor, Star Of ‘Cloud Atlas’ & CBBC’s ‘Millie Inbetween’, Dies Aged 16 https://t.co/X9RzxQW5kE pic.twitter.com/5M2iGEjg2L — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 18 aprile 2019

Morta, star della tv per bambini britannica: la giovane attrice è scomparsa all'età di 16 anni. La morte di Mya-Lecia Naylor, protagonista degli show della BBC Millie Inbetween e Almost Never, è stata annunciata dai suoi agenti ed è avvenuta il 7 aprile. Le cause dell'improvviso decesso sono ancora un mistero. «È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che domenica 7 aprile, Mya-Lecia Naylor, molto tristemente, è morta. Mya-Lecia aveva un enorme talento e una grande ruolo in A & J. Ci mancherà moltissimo. Il nostro amore e i nostri pensieri sono con tutta la famiglia e gli amici in questo momento difficile».Cordoglio anche da parte della CBBC, che ha annunciato la notizia sul suo sito web raccogliendo il dolore dei giovani fan, che hanno condiviso i loro ricordi dell'attrice. Alice Webb, direttrice della BBC Children's, che include CBBC, ha dichiarato che la notizia della morte di Mya-Lecia ha lasciato la sua squadra «sconvolta e terribilmente triste». «Ha brillato così vividamente sui nostri schermi, sia in Millie Inbetween che in Almost Never, ed è impensabile che non faccia parte del nostro futuro», ha detto, descrivendo l'attrice popolarissima come «un vero modello per i suoi giovani fan».Mya-Lecia Naylor ha recitato nei panni di Fran in due stagioni di Millie Inbetween, fiction su due sorelle i cui genitori si sono separati, e Mya in Almost Never. La ragazza era nata il 6 novembre 2002, a soli due anni l'esordio in Absolutely Fabulous. nel curriculum anche esperienze da modella, cantante e una prestigiosa partecipazione al film Cloud Atlas, il film di Tykwer e delle Wachowski, nei panni di Miro.