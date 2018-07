Morta Nancy Sinatra, la prima moglie di Frank Sinatra: aveva 101 anni

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙 — Nancy Sinatra (@NancySinatra) 14 luglio 2018

Sabato 14 Luglio 2018, 21:53 - Ultimo aggiornamento: 15 Luglio, 10:35

, all'età di, la prima moglie dell'indimenticabile cantante e attore. A dare l'annuncio è stata, la primogenita della coppia, che aveva seguito le orme del padre diventando una cantante di successo: «Mia madre se n'è andata in pace questa notte a 101 anni. Lei è stata una benedizione e la luce della mia vita. Buon viaggio, mamma. Grazie di tutto».Nata, la prima moglie diaveva conosciuto 'The Voice' nel 1934 e, dopo poco più di quattro anni, i due si erano sposati. Da lei Frank Sinatra ebbe: Nancy Jr., Frank Jr. (scomparso due anni fa all'età di 72 anni) e Tina. I continui tradimenti di Frank, tuttavia, portarono al divorzio nel 1951. Pochi giorni dopo il divorzio, Frank Sinatra sposò in seconde nozze l'attrice Ava Gardner.Se Nancy Barbato non si risposò più, Frank alla fine divorziò anche da Ava Gardner e si sposò altre due volte, prima con Mia Farrow e poi con Barbara Marx. Frank morì nel 1998, all'età di 82 anni, dopo essere stato un'icona mondiale della musica. Nancy Jr., che ha annunciato la morte della madre su Twitter, ha all'attivo una carriera di successo grazie a brani molto noti come These boots are made for walking e Summer Wine.