Morta suicida a 21 anni ​Ximena Hita, modella messicana e vincitrice di Miss Aguascalientes 2019

La Miss Mexico Organization ha dato la tragica notizia della scomparsa della modella ​Ximena Hita attraverso il suo account Facebook. La giovane aveva vinto il concorso di bellezza Miss Aguascalientes 2019 e al momento era tra le tre candidate per il concorso Miss Messico 2021.

L'organizzazione non ha menzionato la causa del decesso della ventunenne, tuttavia secondo quanto riportato dal quotidiano Excelsior, Hita si sarebbe suicidata nelle prime ore del 1° gennaio. La giovane sarebbe stata trovata morta all'interno della sua casa da sua madre.

MISS MÉXICO DE LUTO Estimada familia Miss México: No existe una manera correcta de comunicar noticias tan... Pubblicato da Miss Mexico Organization su Venerdì 1 gennaio 2021

«La Miss Mexico Organization porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia della nostra Miss Aguascalientes, Ximena Hita, per la sua prematura morte», si legge sulla pagina social dell'organizzazione. «Ximena, ti ricorderemo per sempre. Grazie per tutto il tuo amore, per il tuo impegno nella costruzione di una società inclusiva, ricorderemo sempre la tua eredità», continua il tributo alla modella.

Hita era un paramedico professionista e stava studiando per conseguire la laurea in infermieristica. Inoltre, la modella aveva lavorato come conduttrice per la TV Azteca Aguascalientes.

