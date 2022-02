Morte, cadendo in un pozzo, 13 donne durante la celebrazione di un matrimonio in India

Almeno 13 donne, tra cui alcune minorenni, sono morte dopo essere cadute in un pozzo durante una cerimonia di matrimonio in una cittadina vicino a Kushinagar, nello stato dell'Uttar Pradesh, in India.

L'incidente è avvenuto nel villaggio di Nebua Naurangia, dove diverse persone si trovavano sopra un pozzo per svolgere il rituale Haldi, che consiste nel bagnare gli sposi con acqua o latte e curcuma. Ad un certo punto, la griglia di ferro protettiva è crollata e le donne sono precipitate nel pozzo, secondo quanto riferiscono i media locali.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Brasile, il bambino della favela diventa modello per fotografi e il... INDONESIA Travolti dalle onde mentre fanno meditazione in spiaggia: 11 morti USA Donna aggredita da un senzatetto che aveva ospitato per fargli fare...

Circa 15 donne sono state soccorse da vicini e agenti di polizia, mentre 13 sono morte senza che i soccorritori potessero fare nulla per salvarle.