Scontro fra due auto dopo un matrimonio: almeno 20 morti a New York

Domenica 7 Ottobre 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 18:03

NEW YORK Almeno 20 morti: la polizia dello Stato di New York ha comunicato che nel pomeriggio di sabato un incidente a circa 60 km dalla città di Albany ha causato una strage.Una limousine che portava a bordo gli invitati di un matrimonio si è scontrata contro un altro veicolo all’incrocio fra due statali.Il nome delle vittime al momento non è stato comunicato, perché non tutti i parenti hanno avuto notizia ancora del loro decesso.La National transportation safety Board, l’ente federale da cui dipendono i trasporti, ha spedito una squadra di investigatori per indagare sulla dinamica dell’incidente.Il capitano della polizia, Richard O’Brien, ha detto che l’inchiesta “è ancora nella fase iniziale“. Ha aggiunto che per ora l’unica cosa chiara è che i due veicoli si sono scontrati con violenza all’incrocio fra la statale 30 e la statale 30 A, vicino alla cittadina di Schoharie. Tutti i possibili veicoli di soccorso della zona sono accorsi, dai vigili del fuoco alle ambulanze, mentre tutte le strade della zona venivano bloccate.Dalle prime ricostruzioni, sembra che la Limousine non sia riuscita a frenare e abbia colpito in pieno l’altro veicolo. Le due automobili sono rimbalzate in un parcheggio dove si trovavano vari passanti, che sono stati a loro volta colpiti.L’incidente è successo davanti a un noto locale della zona, l’Apple Barrel Cafe.