Liquore artigianale al metanolo, 39 morti alla festa tradizionale

Festa tradizionale trasformata in tragedia: 39 persone sono morte dopo aver bevuto liquore artigianale a cui era stato aggiunto metanolo, una sostanza tossica simile all’alcol usata per rendere più forti le bevande alcoliche.Le morti, ha riferito la polizia, sono state segnalate in due aree distinte dell'India, nei distretti dell'Uttar Pradesh e dell'Uttarakhand. Le vittime hanno consumato l'alcol tossico giovedì e la polizia sta lavorando sul presupposto che potrebbe provenire dalla stessa fonte.In media, ogni anno, in India, muoiono in India più di 1.000 persone, provenienti per lo più dai ceti sociali più poveri, dopo aver consumato alcol di origine illegale, secondo National Crime Records Bureau. Il liquore viene solitamente prodotto con ingredienti di scarsa qualità e talvolta miscelato con alcol industriale e sostanze tossiche.