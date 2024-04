Chi sono gli operatori umanitari della ong WCK uccisi a Gaza: dall'australiana Zomi al polacco Damian

Sono stati uccisi mentre erano a bordo della loro auto in cui era visibile il logo della ong, e mentre lavoravano: stavano portando pasti agli sfollati palestinesi di Gaza. Sono sette in tutti gli operatori umanitari della ong Wck morti nel raid israeliano a Deir Al-Balah. Ci sono cittadini di Australia, Polonia e Regno Unito, uno aveva il doppio passaporto americano e canadese, un altro era palestinese.

Gaza, uccisi 7 operatori umanitari dello chef José Andres: distribuivano aiuti. Iran: America responsabile attacco a Damasco

Dalle prime, frammentate, informazioni si sa che la squadra viaggiava in una zona "deconflicted" , cioè un'area in cui si dovrebbero evitare combattimenti. Gli operatori si muovevano con due auto. «Nonostante il coordinamento dei movimenti con le Forze di Difesa Israeliane, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza sulla rotta marittima», recita il comunicato della ong.

La ong WCK è un'associazione no-profit fondata dal famoso chef José Andrés, ha operato anche in Italia, a Taranto, e ha spedito più di 37 milioni di pasti ai palestinesi a Gaza a partire dal 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas ha attaccato i kibbutz israeliani facendo scoppiare la guerra.

Ora, dopo il raid che ha ucciso i suoi operatori, ha sospeso le attività a Gaza.

José Andrés, chi è lo chef fondatore della Ong coinvolta nel raid a Gaza. «Abbiamo perso degli angeli, ho il cuore spezzato»

Tra le vittime c'è una donna australiana, Lalzawmi Frankcom, detta Zomi. Aveva 43 anni, era originaria di Melbourne. Il Ministero degli Esteri australiano ha confermato la sua morte e ha diramato una nota di protesta contro il governo Netanyahu. «Una vita dedicata al servizio degli altri», la ricorda la ministra Penny Wong.

WCK’s Zomi & Chef Oli are in our new Deir al-Balah kitchen where our team is cooking thousands of portions of rice with beef & vegetable stew today. We’re expanding this space so we can increase the amount of meals we produce for families in central Gaza daily. #ChefsForThePeople pic.twitter.com/dSO7GrJSOv

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 25, 2024