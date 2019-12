Usa, spari durante le riprese di un video rap: due morti e nove feriti

Ultimo aggiornamento: 08:00

Un agguato a colpi di arma da fuoco durante la registrazione di un video di musica rap in un parcheggio a Houston (Texas, Stati Uniti ) ha causato due morti e 9 feriti. «È stato un agguato, che riteniamo sia sta effettuato da individui in auto o a piedi. Ma non sappiamo esattamente cosa sia accaduto», ha affermato lo sceriffo Ed Gonzalez, sottolineando che uno dei feriti è in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato. «Sono stati sparati molti colpi», ha aggiunto Ganzalez invitando gli eventuali testimoni a farsi avanti.LEGGI ANCHE --> Cancellata la corsa Uber per la madre, il capo di una banda uccide quattro autisti