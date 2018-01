Morto a 113 anni in Spagna: era l'uomo più vecchio del mondo

Martedì 30 Gennaio 2018, 13:15

È morto la scorsa notte a 113 anni Francisco Núñez Olivera, l'uomo considerato l'uomo più vecchio del mondo. Noto come "Marchena" per la sua somiglianza con il cantante andaluso e soprannominato il nonno del mondo, Olivera è deceduto a casa, assistito dalla figlia di 81 anni, nella sua cittadina di Bienvenida, nell'Estremadura, nella parte sud-occidentale della Spagna.«È arrivato il giorno che non volevamo arrivasse. Marchena è morto a 113 anni a Bienvenida, il nostro paese, quello che lo vide nascere e che egli fece conoscere al mondo», ha scritto il consiglio comunale in una nota pubblicata anche sul profilo Facebook, aggiungendo che l'anziano è deceduto «con l'affetto della sua famiglia e l'ammirazione di tutti i suoi compaesani».La messa sarà celebrata oggi, ha detto il consiglio comunale, che pensa anche ad un giorno di lutto in memoria del suo concittadino famoso. «È un peccato per tutto il popolo e tutto il mondo», ha commentato il sindaco del paese, Antonio Carmona, ricordando «il suo sorriso e il suo modo di parlare».L'ultracentenario aveva festeggiato il suo compleanno a dicembre e aspirava a entrare come successore del israeliano Yisrael Kristal, morto nel mese di agosto 2017, nel Guinness dei primati, ma le speranze erano poche non potendo dimostrare la sua età con la documentazione che richiedeva l'organismo.