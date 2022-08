Nakonechny, trovato morto il capo del servizio di sicurezza ucraino: «Suicida con colpo di pistola»

Il capo della direzione del servizio di sicurezza dell'Ucraina nella regione di Kirovohrad, Alexander Nakonechny, è stato trovato morto a Kropyvnytskyi. Lo riferisce l'Unian nel servizio stampa della SBU. Il corpo di Nakonechny è stato rinvenuto con una ferita da arma da fuoco il 20 agosto: a ritrovarlo è stata la moglie.

Alexander Dugin, chi è il «Rasputin» del Cremlino e come nasce l'attentato che ha ucciso la figlia

Ukrainian media confirmed the information that the head of the regional department of the SBU in the Kirovograd region Alexander Nakonechny shot himself.



Nakonechny committed suicide using a pistol. https://t.co/Fm7xFSMc56

