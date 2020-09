Ragazzo di 13 anni muore dopo il bagno nel lago: un'ameba gli mangia il cervello

Vittima di un'ameba mangia cervello. Il tredicenne Tanner Lake Wall è morto ad agosto, in seguito all'aggressione della Naegleria Fowleri, parassita raro che abita le acque della Florida. Soltanto ora, tuttavia, i genitori ne hanno dato notizia alla stampa locale, al fine di levare un grido d'allarme ed evitare che la stessa drammatica sorte possa toccare ad altre persone.

Il ragazzino era in campeggio e stava facendo il bagno in un lago, quando il parassita gli è entrato nel naso. Da quel momento è iniziato il calvario: mal di testa, nausea e vomito, quindi il ricovero in ospedale, dove i medici hanno pensato a una comune influenza. I sintomi, però, perduravano, così mamma e papà hanno deciso di avere un'altra diagnosi presso l'ospedale di Gainsville. Qui il terribile referto: meningoiencefalite amebica primaria, per cui ad oggi non esiste cura.

Tanner Wall’s parents said he was on a family vacation at a Florida campground with a water park and lake days before he got sick. https://t.co/14RZ2lMDtC — News 6 WKMG (@news6wkmg) September 9, 2020

Sono seguiti giorni di apprensione e dolore, con il bimbo attaccato al respiratore, fino alla sofferta decisione: staccare la spina e mettere fine alle atroci sofferenze. Da quel giorno è iniziata un'altra battaglia, la sensibilizzazione della collettività e l'invito a tenere alta la guardia. «Anche una sola immersione può essere fatale», ha dichiarato il padre ancora affranto. L'ameba mangia cervello vive nei laghi in un periodo dell'anno compreso fra luglio e settembre