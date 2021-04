Morto Gaarder per Covid: era il re dei negazionisti norvegesi. Molti contagiati nei suoi raduni illegali

Un noto negazionista norvegese sessantenne, che aveva anche ospitato due grandi eventi nella sua proprietà contro la “dittatura” delle misure anti coronavirus, è morto di Covid. Hans Kristian Gaarder è risultato positivo, dopo gli esami compiuti dopo la sua morte, il 5 aprile scorso, a Gran, città a una sessantina di chilometri da Oslo.

