Morto Filippo, troppa folla a Buckingham Palace: rimosso l'annuncio funebre dal cancello

La folla che si è radunata davanti al cancello di Buckingham Palace costringe i funzionari reali a rimuovere l'annuncio della scomparsa del principe Filippo, per evitare assembramenti.

Lo riporta il Telegraph. Come da tradizione, l'annuncio della morte del duca di Edimburgo era stato affisso al cancello del Palazzo Reale, ma in tempi di coronavirus, l'afflusso dei sudditi che vogliono rendere omaggio al consorte della regina sta creando preoccupazione, nonostante il successo della campagna vaccinale in corso in Gran Bretagna.

L'annuncio della morte del principe Filippo era stato affisso sul cancello di Buckingham Palace a Londra con una cornice. «E' con profondo dolore - si legge - che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del suo amato marito, Sua Altezza Reale il Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morto pacificamente questa mattina al Castello di Windsor. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito. La famiglia reale si unisce a persone di tutto il mondo nel lutto per la sua perdita».