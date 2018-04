Un incendio è scoppiato nel centro commerciale 'Persei dlia detei' di Mosca. Lo riferiscono le agenzie russe. Secondo una fonte della protezione civile, citata da Ria Novosti, ci sarebbero feriti. È in corso l'evacuazione dell'edificio.







La scorsa settimana oltre 60 persone sono morte in un altro incendio in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia.

Mercoledì 4 Aprile 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 12:59

