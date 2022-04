Moskva, che fine ha fatto l'equipaggio? per la Russia sono «tutti salvi». Ma è giallo sulle auto rimaste al porto

Colpita e affondata. Ma dell'equipaggio nessuna notizia certa. Un mistero. L'affondamento dell'ammiraglia Moskva, provocato da due missili ucraini Neptune, è stato accolto rabbiosamente in Russia e con esultanza in Ucraina, dove si ritiene che la rappresaglia di Mosca sarà durissima. Un durissimo colpo d'immagine per il Cremlino ed un vero disastro per le operazioni militari russe nel mar Nero. Gli Stati Uniti, attraverso fonti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati