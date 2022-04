Moskva affondato, l'allerta dell'esperto: «Trasportava due testate nucleari, ora finite in mare»

E' affondata a 25 chilometri nel mare davanti a Odessa, l'ammiraglia russa Moskva, la stessa che in anni ormai lontani, si trovava al largo della Sardegna mentre Vladimir Putin gioiva dell'accoglienza dell'allora premier Silvio Berlusconi. La Russia nega l'affondamento della nave, anche se le prove sembrano inconfutabili. E il colpo per le truppe dello zar è durissimo. Ma la fine di una nave molto strategica per Mosca può non escluderne la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati