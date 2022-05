Moskva, radar spenti o non attivi: tutti gli errori (con l'aiuto dell'intelligence Usa) che l'hanno affondato

L'equipaggio del Moskva non era pronto all'attacco missilistico ucraino che ha affondato l'ammiraglia russa del Mar Nero: lo spiega una nuova analisi dell'attacco dello scorso 13 aprile realizzata da Usni News (US Navy Institute). Secondo Chris Carlson, analista navale e ex capitano della Marina ora in pensione, dalla revisione delle immagini dopo l'attacco dei due missili Neptune si nota come i radar dell'incrociatore non fossero attivati e per questo i missili non erano in quel momento rilevabili. Nella foto della Moskva dopo l'affondamento, i radar «sono nella loro normale posizione nascosta», ha detto Carlson.

Sebbene la nave da guerra russa avesse sistemi di difesa piuttosto vecchi, questi sarebbero stati comunque in grado di contrastare i missili ucraini. Sul Moskva, poi, «l'intero equipaggiamento sembrava piuttosto vecchio e quindi difficile mantenere. E la manutenzione in mare non è mai stata un punto di forza della marina russa», ha spiegato.

Tutti gli errori della Marina sul Mosvka