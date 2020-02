Salgono sulla metropolitana in moto: paura e panico tra i passeggeri

In moto dentro la metropolitana a New York. Tre persone sono state filmate mentre entravano in moto su un affollato treno della metropolitana e ora i poliziotti stanno esaminando le loro manovre. Non è stato immediatamente chiaro quando o dove sono stati sorpresi a salire in sella alla loro due ruote sul treno.



Ma un annuncio automatizzato che si sente nel filmato dice che la metropolitana è un treno F diretto nel Queens, con una fermata successiva della 57th Street - che indica che probabilmente è successo alla stazione Rockefeller Center della 47a-50a strada. Una persona nel video si sente mentre dice "è assurdo". Il NYPD ha dichiarato di essere a conoscenza dell'incidente e sta indagando sul caso.

Ultimo aggiornamento: 18:42

