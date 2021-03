Muore a 17 anni una settimana dopo essere stato colpito da una medusa: «È l'esemplare più velenoso al mondo»

Terrore in spiaggia, torna l'incubo delle meduse velenose. Un ragazzo di 17 anni è morto una settimana dopo essere stato punto da una medusa mentre nuotava in una spiaggia a Cape York occidentale del Queensland. Si tratta del primo caso di morte per una medusa in Australia da 15 anni.

Il ragazzo si è sentito male dopo essere stato colpito. Un portavoce del Royal Flying Doctor Service ha detto che una squadra è volata da Cairns e ha stabilizzato l'adolescente prima di trasferirlo all'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Townsville. Un portavoce della polizia del Queensland ha confermato che l'adolescente è morto in ospedale lunedì a causa del veleno rilasciato dalla medusa.

APPROFONDIMENTI AUSTRALIA Australia, stupratore seriale al Parlamento di Canberra: quattro... FLORIDA Coccodrillo ingoia una scarpa e rischia di soffocare (ma arriva un... IL SALVATAGGIO Pecora con circa 35 kg di vello addosso: non poteva vedere e...

La biologa marina ed esperta di meduse, Lisa-ann Gershwhin, ha affermato che la morte dell'adolescente si sarebbe potuta evitare con migliori risorse e una maggiore sensibilizzazione sul problema delle meduse: «Ci sono programmi educativi, ci sono reti da pungiglione, ci sono indumenti protettivi. Ci sono tutte queste cose che usiamo nelle aree più popolate del Queensland, a Cairns, Townsville e Mackay». La medusa da cui è stato colpito il 17enne si tratta della più velenosa del pianeta per questo è bene sensibilizzare i bagnanti sui rischi e le misure preventive.

Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA