Ragazzi in viaggio sulla statale: «Andiamo a comprare cibo da asporto». Scatta la maxi-multa

Maxi multa per un gruppo di giovani londinesi sorpreso a Brighton la scorsa notte alla vigilia di Capodanno: sono stati sanzionati dalla polizia per aver infranto le regole inglesi del coronavirus. Cinque maxi multe sono state inflitte a un gruppo di persone che avevano effettuato un viaggio da Londra a Brighton (131 km) nonostante le restrizioni di livello 4 Covid-19 dicessero alle persone di rimanere a casa.

La polizia ha fermato l'auto e i giovani a bordo hanno candidamente affermato che stavano guidando verso Brighton per prendere un cibo da asporto.

I take away sono ancora aperti nelle aree di livello 4 e le persone possono lasciare le loro case per ritirarli, ma solo all'interno del proprio comune. Ciò significa che guidare da Londra a Brighton per ritirare un cibo da asporto non è consentito dalle regole.

Le multe individuali per aver infranto le regole del coronavirus sono pari a £ 200.

La polizia, come riporta il sito mylondon.com, ha affermato di essere stata chiamata a 58 rave e feste in tutta Londra la scorsa notte poiché alcuni membri del pubblico si sono rifiutati di seguire le leggi progettate per ridurre al minimo la diffusione del coronavirus.

