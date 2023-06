Multa da 120.000 euro per eccesso di velocità : superato il limite di 30 km. La sanzione record in Finlandia

Una multa da 120.000 euro, 121 per la precisione. Cosa avrà fatto mai il malcapitato? La sanzione è dovuta a un eccesso di velocità. Ok, ma di quanto? Ha superato il limite di 30 chilometri orari. Succede in Finlandia dove le multe sono progressive: commisurate alla gravità e anche, in percentuale, al reddito.

Multa da 120.000 euro per eccesso di velocità: in Finlandia più guadagni e più paghi se sgarri

La persona che ha ricevuto la multa, infatti, è un uomo d'affari multimilionario.

«Mi dispiace davvero», ha detto Anders Wiklöf, 76 anni, a Nya Åland , il principale quotidiano delle Isole Åland, una regione finlandese autonoma nel Mar Baltico. «Avevo appena iniziato a rallentare, ma immagino che non sia successo abbastanza velocemente. È così che va».

Wiklöf, presidente e fondatore di una holding da 350 milioni di euro all'anno, ha detto che il limite di velocità è cambiato «improvvisamente» da 70 km/h a 50 mentre stava viaggiando a 82 km/h.

Le multe per infrazioni stradali in Finlandia si basano sulla gravità dell'infrazione e sul reddito dell'autore del reato, che la polizia può controllare istantaneamente collegandosi tramite smartphone a un database centrale dei contribuenti. Secondo il sistema finlandese , l'«ammenda giornaliera» è calcolata sulla base del reddito disponibile giornaliero del trasgressore, generalmente considerato pari alla metà del suo reddito netto giornaliero.

Più un conducente supera il limite, maggiore è il numero di multe giornaliere che riceve.