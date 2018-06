Muore a 17 anni giocando alla «roulette russa», gli amici nascondono il corpo in un armadio

Giovedì 14 Giugno 2018, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​Un ragazzo di Las Vegas didurante una partita di. Il corpo diè stato ritrovato venerdì sera in una casa abbandonata a Henderson, in Nevada, a circa 16 miglia da Las Vegas.Jaiden Caruso, 16 anni, è accusato di omicidio. Così come Kody Harlan, 17 anni, che è accusato anche di distruzione di prove. Il corpo di Minkler sarebbe stato trascinato e nascosto in un armadio al piano inferiore dell'appartamento dopo essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco in cucina.La roulette russa è un folle gioco mortale. Viene caricato un singolo proiettile in una pistola, poi si procede a premere il grilletto. Solo la fortuna può salvarti la vita. Ma, nel caso contrario, il destino è segnato.«Siamo devastati e feriti oltre l'immaginabile - dicono i genitori del giovane - Non potremo più vedere quel bel sorriso o ricevere quegli abbracci affettuosi di Matt che illuminavano i nostri giorni».