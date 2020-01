Muore sull'aereo EasyJet davanti a tutti i passeggeri: stava rientrando dalla vacanza di Capodanno

Ultimo aggiornamento: 21:39

Hanno tentato di tutto per salvarlo, ma nemmeno la decisione di anticipare l’orario dell’ atterraggio ha potuto evitare la morte di un uomo di ritorno dalla sua vacanza ad, deceduto a bordo di un volo EasyJet diretto anella giornata di Capodanno Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, quando l’uomo si è sentito male è stato immediatamente assistito dal personale, che ha chiesto se sull'aereo ci fosse un medico. Nel frattempo il pilota aveva lanciato l’allarme a terra e aveva sollecitato l’immediato intervento dei medici all'atterraggio. Il comandante è riuscito ad atterrare con 15 minuti di anticipo, ma quando i dottori sono intervenuti l’uomo era già morto.Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: «easyJet può confermare che un passeggero si è sentito male a bordo del volo EZY6418 da Alicante a Newcastle il 1° gennaio. Assistenza medica è stata fornita al passeggero a bordo e l'equipaggio ha richiesto l’intervento dei dottori per fornire ulteriore assistenza medica, tuttavia il passeggero è tristemente deceduto. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici del passeggero. Stiamo offrendo loro supporto e assistenza in questo momento difficile. La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è la nostra massima priorità».