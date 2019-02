Giappone, muore attivista delle «donne conforto»: sempre meno le vittime ancora in vita

Martedì 5 Febbraio 2019, 17:00

Gli anni passano e le “donne conforto” ancora in vita sono sempre di meno. L'espressione è un eufemismo usato per definire le oltre 200 mila ragazze coreane, cinesi, filippine, indonesiane e taiwanesi che durante la Seconda Guerra Mondiale furono forzate a servire come schiave sessuali dei militari giapponesi. Venerdì 1 febbraio a Seoul centinaia di persone hanno marciato in silenzio durante il corteo funebre di Kim Bok-dong, che ha lungo si è battuta perché la causa delle donne conforto non fosse dimenticata. L'attivista è morta a 92 anni di cancro e in tanti l'hanno ricordata per l'impegno e la determinazione.Kim Bok-dong ha raccontato di essere stata trascinata via da casa a 14 anni per fare da schiava sessuale dei giapponesi in Cina, Indonesia, Singapore, Hong Kong e Malesia tra il 1940 e il 1945. All'inizio degli anni Novanta fu una delle prime a testimoniare e a raccontare l'esperienza vissuta in tempo di guerra. Da allora, è stata una presenza costante delle proteste e delle dimostrazioni che si svolgono ogni mercoledì da quasi 30 anni davanti all'ambasciata giapponese di Seoul. Kim ha sempre animato le proteste anche se la pioggia, il freddo e l'età avrebbero potuto fermarla. Secondo i media sudcoreani, almeno 500 persone avrebbero preso parte alle proteste dell'ultimo mercoledì, un numero superiore al solito, e la ragione potrebbe essere proprio la morte di Kim. Tra le persone spiccava come sempre il giallo delle farfalle, per gli attivisti il simbolo delle libertà negate alle donne conforto.Davanti alle ambasciate e alle sedi consolari nipponiche non si radunano solo persone, un'altra forma di protesta è quella delle statue di ragazze in bronzo. Statue di questo tipo si trovano a Seoul, a Busan e davanti ad altre sedi diplomatiche nipponiche. Spesso vengono coperte con sciarpe e con cappelli in lana dai manifestanti e il loro scopo è ricordare al Giappone le donne ridotte in schiavitù. Nel 2017 un monumento simile è comparso anche a San Francisco, la reazione dei giapponesi è stata la cancellazione del gemellaggio tra Osaka e la città della California.Per gli attivisti e per l'opinione pubblica, la questione delle donne conforto non sarebbe ancora stata risolta nonostante gli accordi firmati dai governi di Giappone e Corea del Sud, di cui l'ultimo nel 2015. Kim Bok-dong si schierò contro quell'accordo con cui Tokyò si impegnava a versare 9,2 milioni di dollari a fondo di Seoul che avrebbe aiutato le vittime. A criticare il testo sono furono anche i media coreani che accusarono l'allora presidente Park Geun-hye di non aver consultato le vittime prima di negoziare la parte finale dell'accordo. Chi si oppone alle proteste continua a ripetere che il Giappone si è già scusato e che ha già pagato il debito con il suo passato, ma gli attivisti chiedono che il dramma delle donne conforto sia completamente riconosciuto, entri a far parte delle memoria collettiva dei giapponesi e che sia inserito nei libri di storia. Con l'accordo del 2015, inoltre, il Giappone chiedeva la rimozione della statua davanti all'ambasciata di Seoul, che invece è ancora lì. Recentemente è stato chiuso il fondo istituito per sostenere le vittime di abusi, il problema dei risarcimenti dunque non è stato completamente risolto. Il presidente sudcoreano Moon Jae ha criticato l'accordo del 2015 ma ha anche detto che la questione non dovrebbe portare a un caso diplomatico con il Giappone.Con la morte di Kim Bok-dong scenderebbero a 23 le donne conforto ancora in vita, ma secondo altre stime, il numero sarebbe più basso. Anche se fisicamente non c'è più, “la voce di Kim è ancora viva”, proprio così diceva un cartello.