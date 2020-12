Muore di anoressia l'influencer tedesca che ha raccontato sui social la sua lotta contro la malattia

Josi Maria, una influencer tedesca di 24 anni, che soffriva di anoressia, è deceduta a causa di questo disturbo alimentare, secondo quanto riferisce DE24.

La morte della ragazza ha scioccato i suoi follower, perché pochi giorni prima del decesso la giovane aveva dichiarato dal suo profilo Instagram di voler vincere la malattia e di non voler finire «in quel 10% di persone che muore di anoressia».

Secondo il commento che la madre di Josi Maria ha lasciato sotto la sua ultima foto pubblicata su Instagram, la giovane è morta mentre era in vacanza a Gran Canaria, Spagna, con un'amica. Già durante il volo aveva accusato problemi circolatori, essendo estremamente indebolita dall'anoressia.

Arrivata sull'isola, si è addormentata tra le braccia dell'amica durante la notte e non si è più svegliata. «Eri un angelo sulla terra. Per la tua lotta contro questa grave malattia ti ammiriamo e ora guardiamo impotenti la tua sconfitta», ha scritto sua madre in un commento.

Josi Maria non aveva mai nascosto i suoi problemi con l'anoressia e ha documentato la sua battaglia contro la malattia ai suoi oltre 130.000 follower.

