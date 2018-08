Seppellito vivo dall'amico del cuore: poche ore prima l'ultimo selfie felice

Venerdì 24 Agosto 2018, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 23:19

Sepolto vivo dal suo amico e datore di lavoro. Una morte orribile per il 24enne Darren Bonner, operaio nell'azienda agricola di Richard Spottiswood a South Tyneside, sobborgo di Newcastle nel'Inghilterra del Nord. Con un dettaglio agghiacciante scoperto dagli inquirenti: la vittima, il carnefice e la fidanzata di quest'ultimo, Lucy Burn, si erano fatti un selfie in cui apparivano felici: poche ore dopo Spottiswood ha ridotto in fin di vita Darren, che finalmente sperava di lasciare una vita difficile tra alcol e droga grazie a quell'impiego nella fattoria in cui viene coltivata cannabis legale.Come è stato ricostruito, Spottiswood ha picchiato con una spranga il 24enne prima di strangolarlo. Nonostante tutto ciò il giovane era ancora vivo quando è stato gettato in una fossa poco profonda lon lontano dall'azienda. E' stato un passante a dare l'allarme e a soccorrere per primo Darren che però è morto due settimane dopo in ospedale: i medici si sono chiesti come abbia fatto quel giovane dal fisico così esile a resistere per tanto tempo dopo quel pestaggio pesantissimo.L'inchiesta è stata chiusa ben presto e al processo Spottiswood è stato condannato all'ergastolo, mentre la compagna, che l'aveva "coperto". dovrà scontare 30 mesi di carcere. Non è stato tuttavia chiarito il movente di tanta crudeltà.