Museo della pizza, è polemica. New York risponde

Sabato 5 Maggio 2018, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 16:43

NEW YORK - Il museo della pizza aprirà i suoi battenti soltanto in autunno, ma tra Napoli e New York è già polemica. E proprio da New York, è Rosario Procino ad infiammarla e a rispondere colpo su colpo alle dichiarazioni e alle proteste dei titolari delle quattro pizzerie storiche Sorbillo, Starita, La Notizia e Da Michele.I big della nostra Napoli, infatti, assieme al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, erano scesi in piazza per esprimere il loro dissenso nei confronti dell’iniziativa a stelle e strisce. Ma Procino, volto noto della pizzeria Ribalta e più in generale della napoletanità qua in America, non ci sta e dice la sua.Nel video le sue parole, questo un assaggio.«Una polemica sterile, inutile, che rischia di ridicolizzare l’intero movimento della pizza napoletana».Questo, invece, il post che lo stesso Procino aveva firmato sul suo profilo Facebook mentre la manifestazione di via dei Tribunali era ancora in corso.“Leggo di proteste, conferenze stampa e manifestazioni a Napoli nei confronti di un imminente apertura di un museo della pizza a NY.Scusate, ma per cosa si protesta?Perchè il museo non sarà a Napoli?Perchè il museo non parlerà di pizza Napoletana?A me sembra tanto una trovata per attirare un po di stampa e niente più.Se a NY vogliono fare un museo sulla pizza, che ben venga. Cosa c'è di strano?Non e' colpa loro se nessuno l'ha mai fatto a Napoli.Lo volete (vogliamo) a Napoli?E fatelo (facciamolo) !!!Non capisco la logica e le regioni della protesta.E' perchè la pizza e' nata a Napoli? E allora?Quindi secondo questa logica, chesso', il Metropolitan Museum o Il MOMA di NY non dovrebbero esistere o almeno non dovrebbero mostrare arte non newyorkese.Seguendo questa logica, gli Egiziani dovrebbe protestare per l'immediata chiusura al pubblico della collezione Egizia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.Ma di cosa stiamo parlando?Italiani, Italiani.Invece di lamentarci e protestare, dovremmo imparare dagli americani, quando c'e' da imparare.Abbiamo un patrimonio naturalistico, artistico e culturale unico al mondo e non sappiamo sfruttarlo. E poi ci lamentiamo se qualcuno sa fare e sa organizzare. Impariamo. Testa alta nel promuovere la nostra storia, ma testa bassa e impariamo quando c'e' da imparare.Abbiamo Pompei, il Colosseo, gli Uffizi che cadono a pezzi.Guardate NY e guardate l'11 settembre. Una tragedia ancora viva nei cuori dei New Yorkesi eppure oggi, 15 anni dopo se si torna sul luogo si trova un memoriale, un museo, ristoranti, e tutto il resto.Impariamo, invece di protestare. Solo cosi si cresce.Mi aiutate a capire di cosa si protesta?”