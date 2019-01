Musk licenzia 6.000 impiegati dell'azienda del turismo spaziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Gennaio 2019, 15:00

NEW YORK - Da anni Elon Musk ci ipnotizza con enormi promesse, idee provenienti da un futuro così lontano, che poi, incontrando la realtà, spesso si presentano come utopie irrealizzabili. Utopie che hanno un costo e che più volte hanno portato le sue aziende a licenziare dipendenti.Venerdì sera, SpaceX - di cui Musk è fondatore e amministratore delegato - ha annunciato che licenzierà il 10% dei suoi oltre 6.000 impiegati. Dobbiamo diventare «un'azienda più snella per poter sviluppare aerei interplanetari e una rete internet globale dallo spazio», scrive il gruppo aerospaziale in una nota.Una notizia inattesa, soprattutto se confrontata con i progetti in corso: quest'anno porterà astronauti NASA in orbita; con un investimento tra i 2 e i 10 miliardi di dollari, sta sviluppando una navicella spaziale e un razzo (Starship e Super Heavy) che daranno la possibilità all'uomo di viaggiare nello spazio profondo e di sbarcare sulla luna probabilmente dal 2023; con il progetto Starlink lancerà centinaia di satelliti per portare internet nelle aree più remote della Terra: costerà 10 miliardi di dollari.Non è certo la prima volta che uno dei gruppi di Musk, che possiede anche Tesla, azienda specializzata solo in auto elettriche, e l'azienda di tunnel sotterranei The Boring Company, decide di lasciare a casa i suoi lavoratori. Quest'estate, Tesla ha licenziato il 9% dei suoi dipendenti, anche in quel caso per riorganizzare in modo più efficiente la società di auto elettriche.