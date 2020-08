Musk: «Piramidi costruite dagli alieni». L'Indiana Jones d'Egitto: «Totale allucinazione» e il magnate cancella il post

Elon Musk: «Gli alieni hanno costruito le piramidi». Zari Hawass, l'Indiana Jones d’Egitto, replica: è una «totale allucinazione». Ma oltre mezzo milioni di utenti mettono un cuore di apprezzamento e altri 80 mila rituittano. Ma poi lo stesso magnate cancella il tweet, perché scoppia subito una polemica rovente. Tra quelli che non apprezzano infatti, c’è l’Egitto, al punto che la replica all’affermazione di Musk arriva da Rania A. Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. «Seguo il suo lavoro con molta ammirazione. Invito lei e Space X a esaminare gli scritti che spiegano come sono state erette le piramidi e anche a visitare qui da noi le tombe dei costruttori delle stesse. Signor Musk, l’aspettiamo».

It's not clear if Musk tweeting that "aliens built the pyramids" was serious, but his message got him an invitation to Egypt. https://t.co/gdTuEp8BfV

— USA TODAY (@USATODAY) August 3, 2020