Myanmar, la suora eroica che ha fermato la polizia: «L'ho fatto per i nostri giovani, aiutate il mio Paese»

«Credo che Dio si sia servito di me. Lo Spirito Santo mi ha dato la forza di affrontare da sola i militari armati», dice in un'intervista esclusiva a Famiglia Cristiana suor Ann Rose Nu Tawng, 44 anni, che lavora come infermiera nella clinica diocesana di Myitkyna in Myanmar ed è diventata l'icona delle proteste nel suo Paese perché, disarmata, si è inginocchiata due volte di fronte alla polizia, pregando di uccidere lei non la gente.

Spiega la religiosa: «Molti giovani qui hanno studiato all'estero, hanno fatto esperienza della libertà nei Paesi in cui hanno vissuto e vogliono lo stesso per il loro popolo. I militari hanno ucciso alcuni di loro impegnati nelle proteste. Ammiro questi giovani e prego per loro». Il 17 marzo il Papa ha detto che si inginocchiava idealmente anche lui sulle strade del Myanmar, per far cessare la violenza. Di fronte a questa dichiarazione aggiunge la suora: «Questo sentimento di condivisione ci ha colpito e rafforzato. Perciò anch'io chiedo: continuate a pregare per il nostro Paese e ad aiutarci, ne abbiamo molto bisogno!».

