Mykhailo Popkov, serial killer e stupratore russo vuole combattere per Putin nel gruppo Wagner. Ha ucciso più di 80 donne

Il serial killer e stupratore russo Mykhailo Popkov della città di Angarsk, nella regione di Irkutsk, che ha ucciso più di 80 donne e un poliziotto, ha chiesto di essere inviato a combattere in Ucraina come mercenario. Fonti ucraine e russe dicono che potrebbe essere arruolato anche nel gruppo Wagner.





Ora Popkov, meglio conosciuto come il «maniaco dell'hangar», sta scontando due ergastoli. L'uomo ha dichiarato il suo desiderio in un'intervista al programma ucraino «Vesti Irkutsk». Tuttavia, Popkov ha fatto una piccola precisazione: vorrebbe trascorrere l'inverno freddo in una cella calda. «Per me il gelo è la cosa peggiore che possa capitare... Dopo una stanza calda mi ritrovo in una trincea fredda adesso», ha spiegato il serial killer. Popkov è sicuro che la sua esperienza, conoscenza e abilità saranno molto utili nella guerra in Ucraina.

«Per quanto riguarda la mia specialità di contabilità militare, penso che sia piuttosto richiesta ora. Anche se ora tutto è più moderno: elettronica radio, ecc. Nonostante io sia in prigione da dieci anni, penso che non sarà così difficile per me imparare qualcosa in fretta», ha assicurato il brutale assassino.

In Russia, an ex-cop serial maniac who murdered 80 women, wants to join Wagner. He told about this in an interview with the OFFICIAL Russian TV channel.



He believes that his military specialisation is "in demand". Official media have no problem speaking to this individual. pic.twitter.com/Vjk0OpKpNr — Dmitri (@wartranslated) January 15, 2023

I precedenti

Secondo «Vestei», dopo che Popkov ha scritto una richiesta al fronte, è stato messo in scena a Irkutsk, sebbene abbia scontato una lunga pena in una colonia per i condannati all'ergastolo in Mordovia. Popkov, 58 anni, è stato condannato all'ergastolo il 14 gennaio 2015. Quindi il tribunale ha riconosciuto di aver commesso 22 omicidi e due tentati omicidi (le ragazze sono state salvate dai medici). Il 10 dicembre 2018, Popkov è stato condannato per altri 56 omicidi e un tentato omicidio. Allo stesso tempo, lo stesso maniaco ha confessato altri tre omicidi, ma la sua colpevolezza in questi episodi non è stata provata in tribunale. Nel 2020, mentre era già nella colonia, Popkov ha scritto una confessione, denunciando altri due omicidi. La maggior parte delle vittime aveva tra i 19 ei 28 anni al momento dell'omicidio. Una vittima aveva 15 anni, altre quattro tra i 35 ei 40 anni. Tutte le donne erano di altezza media (155-170 cm) e inclini all'obesità. Tutti, tranne uno, erano in uno stato di intossicazione alcolica moderata o grave al momento dell'omicidio ed erano stati stuprati prima della morte. L'unica vittima, che era sobria al momento dell'aggressione, non è stata violentata. Il criminale l'ha strangolata con una sciarpa e l'ha pugnalata con un coltello sul suo cadavere già morto.

Popkov ha bruciato una delle vittime dopo l'omicidio. Ha strappato il cuore di un altro. Sebbene gli omicidi siano iniziati già nel 1992, l'identità del «maniaco dell'Hangar» è stata stabilita solo nel 2012 con l'aiuto dell'esame genetico molecolare: i materiali biologici di 3.500 persone sono stati confrontati con lo sperma trovato sui corpi degli assassinati. Popkov era un giovane sergente del Ministero degli affari interni della Federazione Russa e prima del suo rilascio dalla polizia nel 1998, ha commesso alcuni reati nell'uniforme di un poliziotto e in un'auto ufficiale. Dopo il suo rilascio dal Ministero degli affari interni, il maniaco ha lavorato come tassista privato. Ha offerto alle donne che stava guidando di stare insieme, poi le ha portate nella foresta, le ha violentate e uccise. Come hanno riferito i media, il «maniaco dell'hangar» non ha ucciso tutti: c'erano passeggeri donne che ha consegnato all'indirizzo giusto. «Certo, ha scrupolosamente stuprato le sue vittime, soprattutto nel loro momento di agonia.

Una nuova recluta nel gruppo Wagner?

Il «maniaco dell'hangar» si è reso conto che le sue abilità sono molto necessarie allaRussia. alla sua guerra con l'Ucraina, ha commentato il leader dell'opposizione russa Oleksandr Nevzorov, suggerendo che il serial killer sarebbe stato accettato volentieri nel gruppo Wagner.

«Date le elevate qualifiche e la preziosa esperienza di Popkov, il «maniaco dell'hangar» sarà senza dubbio richiesto. Riceverà spalline, armi e status. Ogni membro del gruppo Wagner sarà disposto a combattere con lui», ha commentato Nevzorov.