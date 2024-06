C'è ben poca magia sulla Mykonos Magic, la nave da crociera ormeggiata nel porto di Brindisi che ospita circa 2.600 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri chiamati a garantire la sicurezza del G7. Cabine sudicie, senza aria condizionata, con gli scarichi otturati; file di ore per i pasti. Una vera sistemazione da incubo, denunciano diversi sindacati delle divise.

G7 in Puglia, le disposizioni in vista del vertice: vietati i transiti via mare e accesso consentito solo con il badge

Il piano sicurezza per il G7

Intanto, al Viminale nel pomeriggio il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha presieduto il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence: nel corso della riunione è stata decisa la dislocazione di ulteriori 1.500 militari che saranno impegnati a rafforzare i controlli ala frontiera in vista dell'appuntamento dei 7 Grandi a Borgo Egnazia (Brindisi) dal 13 al 15 giugno.

La denuncia dei sindacati

Il sindacato dell'Arma Sim, quello delle Fiamme Gialle Silf, i sindacati di polizia Silp, Coisp e Uil, hanno vergato note di fuoco per denunciare le «condizioni igienico-sanitarie disumane», simili a quelle delle «antiche navi per gli schiavi», in cui da ieri stanno vivendo le migliaia di agenti a bordo della Mikonos Magic. Gli appelli delle organizzazioni sono stati raccolti dal Viminale che - preso atto del problema - sta predisponendo soluzioni alloggiative alternative per il personale in divisa. Le criticità, rileva la prefettura di Brindisi, riguardano 150 cabine su 1.500, che sono «inidonee all'uso». Alcune centinaia di agenti verranno dunque trasferiti in altre strutture a terra che si stanno reperendo in queste ore.

I temi

Mikonos Magic a parte, l'ultimo confronto sulla sicurezza della riunione di Borgo Egnazia, è stato fatto nel pomeriggio al Viminale. Occhi puntati, in particolare, sulle frontiere marittime, terrestri ed aeroportuali dopo la sospensione del trattato di Schengen dallo scorso 5 giugno. Si vogliono naturalmente evitare ingressi di soggetti pericolosi in Italia. Al rafforzamento dei presidi nelle aree di confine contribuirà così un contingente aggiuntivo di 1.500 militari dell'operazione Strade Sicure, che assicurerà anche la vigilanza di siti e obiettivi sensibili nelle province di Bari e Brindisi.

La zona rossa

Controlli al top dunque, con zona rossa invalicabile a partire dal resort che ospiterà il vertice con capi di Stato e di governo ed anche papa Francesco. Due i fronti monitorati: quello del rischio di attentati e le proteste dei movimenti 'No-G7' che potrebbero essere infiltrate da anarchici ed antagonisti intenzionati a rompere l'ordine pubblico nelle manifestazioni programmate. Al dispositivo di sicurezza contribuiranno il divieto di sorvolo sull'area con caccia dell'Aeronautica pronti a decollare in caso di rischi, una batteria antimissilistica Samp-T e navi della Marina Militare che pattugliano il mare di fronte alla costa brindisina.