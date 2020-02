LEGGI ANCHE

36 ore di visita di Stato e una stretta tra i due che sa di alleanza, di amicizia vera.Il presidente americano ha twittato in hindi ancora a bordo dell’, il primo ministro indiano gli ha risposto con un «Benvenuto» che sa di Storia.Un lungo comizio a due, con Modi che quasi striglia il suo popolo, esortandolo a osannare «la persona più conosciuta del pianeta»,(il monastero, ndr)e al limite dell’incredibile le immagini sue e di Melania a piedi scalzi e con il collo fasciato da una preziosissima stola di seta locale. A nascondere, verrebbe da scrivere “fortunatamente”, l’orribile e smisurata cravatta gialla del tycoon.è un colossale omaggio che Modi offre al suo ospite, srotolando il tappeto rosso delle grandi occasioni nella riverenza e nella speranza di rafforzare un laccio evidentemente strategico., tra cui un’economia che prometteva miracoli “cinesi” o addirittura maggiori e che invece si è fermata, un quadro igienico-sanitario drammatico e già da tempo al collasso, una resistenza politica interna feroce e riesplosa proprio in queste ore per le strade di una Nuova Delhi scossa e rotta., dal canto loro,Tutt’altro che un dettaglio, quando c’è da stringere mani e firmare accordi.Fianco a fianco, insomma.Al punto che i media si divertono ad etichettareMa questa è una pratica già vista, quasi inflazionata da ogni incontro di successo (è stato scritto anche di Boris Johnson prima della frattura sul fronte 5G, ndr)., il mausoleo di Agra tirato a lucido e vestito di fiori come forse non mai.Al séguito della delegazione statunitense, anche Ivanka e Jared Kushner.che, avvolta in un abito bianco che sa di incanto, sorride, dispensa «namasté» con fare etereo e mozza il fiato del mondo intero.