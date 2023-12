Napoli, l'ex Lavezzi accoltellato: come sta? Trasportato in Argentina per il ricovero

Dopo l'incidente accertato di ieri in Uruguay, Ezequiel Lavezzi ha lasciato il Paese, trasportato d'urgenza in Argentina. L'ex calciatore del Napoli si sposterà a Buenos aires e poi a Rosario per poter continuare a casa sua la degenza dopo l'infortunio di ieri che lo ha visto arrivare in una clinica di Punta del Este con la clavicola fratturata e una ferita di arma da taglio al ventre.

In queste ore, la direttrice della clinica uruguaiana María del Carmen Llorente ha confermato alla polizia del posto che il Pocho non è in pericolo di vita e che non è stato necessario intervenire chirurgicamente sul calciatore ex Napoli e Paris Saint Germain, oltre che della nazionale argentina. Lavezzi è stato sedato prima del viaggio verso casa: non è stata ancora accertata la migliore versione dei fatti, ma ci si aspetta che le autorità argentine ora possano informare sulle condizioni di salute dell'ex calciatore.