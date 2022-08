Sciopero piloti EasyJet: voli cancellati dalla Spagna anche per Napoli

Lo sciopero dei piloti easyJet in Spagna, iniziato questo venerdì dopo un appello per tre periodi di 72 ore ciascuno, ha causato dodici cancellazioni fino alle 13.00 di questo sabato. In particolare, l'aeroporto di Palma di Maiorca ha registrato dieci cancellazioni, mentre a Barcellona ce ne sono state sei. I voli cancellati sono voli internazionali da e per Berlino, Napoli, Newcastle e Londra. Nessun volo è stato cancellato all'aeroporto di Malaga. Per quanto riguarda i ritardi, il sindacato non ha segnalato alcun ritardo nelle tre basi in cui la compagnia aerea opera in Spagna. Inoltre, lo sciopero dei piloti di easyJet è, al momento, al 100%, con il «massimo rispetto» dei servizi minimi decretati.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Wizz Air, aereo sfiora turisti sulla spiaggia in Grecia.... IL CASO Ryanair, addio ai voli a 10 euro. L'ad O'Leary: «Le... IL TURISMO Vacanze, prezzi record dei biglietti aerei (che aumentano con i...

Il Ministero dei trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana ha stabilito servizi minimi per lo sciopero dei piloti easyJet spagnoli del 57% per i voli con base a Palma di Maiorca, del 60% per i voli a Malaga e del 61% per i voli a Barcellona e Minorca. Lo sciopero dei piloti avrà luogo nelle basi spagnole della compagnia a Barcellona, Palma di Maiorca e Malaga il 12, 13 e 14 agosto, nonché il 19, 20 e 21 agosto e il 27, 28 e 29 agosto, «a causa del rifiuto della compagnia di ripristinare le condizioni di lavoro dei piloti prima della pandemia, nonché di negoziare il secondo contratto collettivo».