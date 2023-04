La Nasa estrae l'ossigeno dal suolo lunare simulato

Mentre la NASA, come anche l’Esa con il contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, lavora per inviare astronauti sulla Luna attraverso le missioni Artemis, uno degli obiettivi principali dell'agenzia è stabilire una presenza a lungo termine sulla superficie lunare. Risorse come l'ossigeno sono elementi costitutivi cruciali per rendere quella visione una realtà. Oltre a usare l'ossigeno per respirare, può anche essere usato come propellente per il trasporto, aiutando i visitatori lunari a rimanere più a lungo e ad avventurarsi più lontano.

Durante un recente test, gli scienziati del Johnson Space Center della NASA a Houston hanno estratto con successo l'ossigeno dal terreno lunare simulato. Il suolo lunare si riferisce al materiale a grana fine che copre la superficie della Luna. Questa è stata la prima volta che questa estrazione è stata fatta in un ambiente a vuoto, aprendo la strada agli astronauti per un giorno estrarre e utilizzare le risorse in un ambiente lunare, chiamato utilizzo delle risorse in-situ. Il team Carbothermal Reduction Demonstration (CaRD) della NASA ha condotto il test in condizioni simili a quelle trovate sulla Luna utilizzando una speciale camera sferica con un diametro di 4,5 metri chiamata Dirty Thermal Vacuum Chamber. La camera è considerata "sporca" (Dirty) perché i campioni non puliti possono essere testati all'interno. Il team ha utilizzato un laser ad alta potenza per simulare il calore del Sole e fuso il suolo all'interno di un reattore carbotermico sviluppato per la NASA da Sierra Space Corp. di Broomfield, in Colorado. Questo reattore è dove avviene il processo di riscaldamento ed estrazione dell'ossigeno a temperature elevate. Dopo che il suolo è stato riscaldato, il team ha rilevato il monossido di carbonio utilizzando un dispositivo chiamato Mass Spectrometer Observing Lunar Operations (Msolo). La riduzione della carbotermica è stata utilizzata per decenni sulla Terra per produrre oggetti come pannelli solari e acciaio producendo monossido di carbonio o anidride carbonica utilizzando alte temperature. Un dispositivo simile a Msolo volerà in due prossime missioni di esplorazione al Polo Sud della Luna: il Polar Resources Ice Mining Experiment-1 nel 2023 che aiuterà gli scienziati a cercare acqua e il Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) della NASA nel novembre 2024 che esplorerà Mons Mouton, una grande montagna piatta, per ottenere una visione ravvicinata della posizione e della concentrazione.

«Questa tecnologia ha il potenziale per produrre più volte ossigeno dalla stessa porzione di superficie, il che consentirà una presenza umana sostenuta e un'economia lunare», ha affermato Aaron Paz, ingegnere senior della NASA e project manager del CaRD. Per applicare questo processo alla produzione di ossigeno sulla Luna, un reattore carbotermico deve essere in grado di mantenere la pressione per impedire ai gas di fuoriuscire nello spazio, pur consentendo al materiale lunare di viaggiare dentro e fuori dalla zona di reazione. Il funzionamento del reattore in un ambiente vuoto per il test CaRD ha simulato le condizioni sulla superficie lunare e ha aumentato il livello di prontezza tecnica del reattore a sei, il che significa che la tecnologia ha un prototipo completamente funzionale o un modello rappresentativo ed è pronta per essere testata nello spazio. «Il nostro team ha dimostrato che il reattore CaRD sarebbe sopravvissuto alla superficie lunare ed estratto con successo l'ossigeno» ha detto Anastasia Ford, ingegnere della NASA e direttore dei test CaRD. «Questo è un grande passo per lo sviluppo dell'architettura per costruire basi umane sostenibili su altri pianeti».