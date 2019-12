Francia, fedeli intossicati alla messa di Natale: 21 finiscono in ospedale

Ultimo aggiornamento: 16:57

Ventuno persone intossicate e ricoverate in ospedale, dopo una intossicazione da monossido di carbonio. E' successo durante la messa di Natale , nel nord della Francia, nella chiesa di Santi Eloi, a. Le ambulanze sono intervenute su richiesta di svariati fedeli , che avevano iniziato ad accusare mal di testa. La chiesa è stata immediatamenet evacuata: al suo interno c'erano complessivamente 72 persone.Leggi anche:-> Perugia, gemelli di 14 anni intossicati dal monossido Di queste, 18 sono state trasferite negli ospedali di zona, mentre altre 2, in condizioni gravi, sono state portate in centri altamenti specializzati. La causa dell'intossicazione non è ancora stata chiarita, anche se una stufa è finita nel mirino degli investigatori.Leggi anche:-> Foligno, padre, madre e tre figli piccoli intossicati dal monossido di carbonio spriogionato dal barbecue.