Natale, l'Ue: «Deve essere più sicuro, allungare le vacanze ed evitare messe affollate»

Oggi c'è la riunione dei ministri della Salute europei. Si sta parlando di Natale e messe, e ne sta parlando la commissaria Stella Kyriakides. «Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue le festività», si invita a «valutare di allungare le vacanze scolastiche» o di ricorrere a «un periodo di apprendimento on-line, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola».

È quanto si legge nelle linee guida presentate dalla commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, in vista delle festività natalizie. Nella strategia, si chiede anche «di valutare di non permettere assembramenti» e di «considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv o radio».

A safe & effective #COVID19 vaccine, & well managed vaccination will be the way out of the crisis. Until then, we all must continue following public health guidelines to protect each other.

▶️This festive period will need to be different.

❗️Saving lives must come🥇. pic.twitter.com/jFg5JUOT3d

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 2, 2020