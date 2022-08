Naufraghi salvati dal frigorifero. Papà e figlio si sono gettati in acqua mentre la barca stava affondando

Padre e figlio aggrappati con tutta la forza della disperazione ad un frigorigero, mentre la loro barca stava affondando. Una scena drammatica, che sembra uscita da un film, quella che ha visto protagonisti due uomini, diversi chilometri al largo di Boston, negli Stati Uniti, nelle acque dell'oceano. Prima di lasciare l'imbarcazione, i due naufraghi hanno diramato la richiesta di soccorso e sono stati salvati da un equipaggio della polizia che li ha recuperati dalle acque. Il figlio, ha chiesto agli agenti, di far salire prima suo padre, un uomo di 76 anni, molto provato dalla disavventura.

WATCH: Boston police rescue a father and son after their boat sank in the Boston Harbor yesterday, when lobster trap wire got tangled in their engine, causing it to die.



Police say the men were clinging to a cooler and had been treading water for 10-20 mins. #wcvb pic.twitter.com/GzCuZrpqHi

— Emily Maher (@EmilyMaherTV) August 25, 2022