Naufrago sopravvive 24 giorni mangiando solo aglio in polvere e ketchup, la storia di Elvis

È riuscito a sopravvivere 24 giorni mangiando solo ketchup, aglio in polvere e dadi alimentari a bordo della sua piccola barca a vela, oramai in balia delle correnti. Elvis François, dominicano di 47 anni, aveva perso il controllo della sua imbarcazione mentre la stava riparando nella parte meridionale dell’isola di Saint Martin ed è stato ritrovato quasi tre settimane dopo a circa 220 chilometri dalla penisola di Guajira, nel nord-est della Colombia, dalla marina locale.

La storia

In un video, che è diventato subito virale sui social, François ha raccontato la sua incredibile storia. La sua barca, a causa di una violenta burrasca, era stata trascinata al largo lo scorso 22 dicembre. Il 47enne aveva provato in tutti i modi a contattare alcuni amici, ma non ci è riuscito. La barca, pur imbarcando molta acqua, non è affondata ma le forti correnti hanno continuato inesorabilmente a trascinarla sempre più a largo.

François aveva anche scritto la parola “help” sul lato della barca e provato ad accendere un piccolo fuoco per farsi notare. Durante quei lunghi giorni si sfamava con le poche cose che aveva trovato a bordo: ketchup, aglio in polvere e dadi alimentari. Alla fine è stato individuato da un aereo che passava nella zona dopo aver usato alcuni specchi per riflettere la luce del sole. François è stato subito ricoverato presso il porto di Cartagena, in Colombia. E le sue condizioni, secondo le ultime notizie, sarebbero buone.