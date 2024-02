Navalny morto di notte e tenuto nascosto per ore? L'ispezione a sorpresa nell'IK-3, le celle chiuse e l'arrivo dell'ambulanza

I dettagli sulla morte di Alexei Navalny sono avvolti da un alone di mistero. Cosa è successo all'interno della colonia penale IK-3 nell'Artico russo nei giorni e nelle ore precedenti la notizia del decesso dell'oppositore numero uno del regime di Putin? E dove è stato portato il corpo? Chi ha eseguito l'autopsia? Tutti interrogativi che si scontrano con il muro di silenzio del Cremlino. L'ultimo giallo che sta emergendo in queste ore è legato all'orario reale della morte di Navalny. La versione di Mosca sulla «morte improvvisa» durante una passeggiata si scontra con quanto sta trapelando da fonti del centro di reclusione Artic Polar, tra i più duri del sistema carcerario della Federazione, che si trova a Kharp, nella regione autonoma di Yamalo-Nenetsk, a quasi 2 mila km da Mosca.

Navalny, la visita degli 007 russi prima della sua morte: telecamere disconnesse. Il corpo in un obitorio siberiano: presenta lividi

I movimenti notturni

La visita degli agenti dei servizi segreti russi del FSB nei giorni precedenti il decesso, gli strani movimenti della notte prima definiti come «misteriosa confusione».

Tutti elementi che avvicinano la verità a una conclusione diversa da quanto comunicato dalla cerchia di Putin. «Tutto è iniziato quando è stata anticipata la nostra chiamata serale», ha raccontato un detenuto della struttura a Novaya Europe. «Questo di solito accade nei giorni festivi quando le guardie hanno fretta di andare a festeggiare - ha spiegato - ma non era giorno festivo. Poi ci hanno rinchiusi, hanno proibito ogni spostamento tra le celle e hanno rafforzato la sicurezza. Abbiamo sentito le auto entrare nel cortile della prigione a tarda notte, ma non riuscivamo a vedere attraverso le finestre delle nostre celle cosa fossero. Di solito sia l'amministrazione che i detenuti vengono informati di tali ispezioni circa un mese prima e si preparano perché né le guardie né i detenuti vogliono che gli ispettori trovino eventuali violazioni. Deve essere successo qualcosa».

L'arrivo dell'ambulanza

Venerdì intorno alle 10 locali (le 16 italiane) la notizia della morte di Navalny si è diffusa tra i detenuti. «L’area della cella di punizione in cui Navalny era collocato si trova un po’ a lato della caserma - ha detto ancora il detenuto - ma abbiamo visto un’ambulanza avvicinarsi. Quella mattina non c'era un'ambulanza nella colonia, è apparsa solo dopo che è diventata nota la notizia della morte di Navalny. Quindi penso che sia morto molto prima di quanto dichiarato ufficialmente: la notte prima, molto probabilmente. Altrimenti perché ci avrebbero rinchiuso nelle celle e perquisiti così a fondo?»

L'ipotesi

Tuttavia, la fonte di Novaya Europe ha detto che secondo lui l'amministrazione è sembrata totalmente spiazzata dalla morte di Navalny, sottolineando come sia il direttore che il capo delle operazioni della colonia penale apparissero entrambi sconvolti subito dopo l'annuncio della notizia. I detenuti sono stati informati che gli ispettori dell'ufficio centrale del servizio penitenziario federale sarebbero arrivati ​​all'IK-3 più o meno nello stesso momento in cui hanno appreso della morte di Navalny. La fonte di Novaya Europe vede in ciò un'ulteriore prova del fatto che Navalny sia morto molto prima di quanto annunciato. Tuttavia, c'è una diffusa certezza tra i detenuti che né il direttore Vadim Kalinin né i suoi subordinati abbiano avuto nulla a che fare con la morte dell'oppositore di Putin, pur non escludendo del tutto la possibilità che sia stato loro ordinato di fare qualcosa che non volevano.

L'autopsia

«La prima autopsia determinerà l'ora esatta della morte in base alla temperatura corporea, al rigor mortis e al contenuto degli organi interni», ha detto a Novaya Europe la patologa Irina Sitnova. «Poiché la famiglia dubita della causa della morte indicata dalle autorità, insisteranno per un'autopsia indipendente. Se Navalny è morto di tromboembolia, come sostengono le autorità, l'autopsia lo dimostrerà chiaramente e una seconda autopsia lo confermerà. Ma è improbabile che un esame successivo possa determinare l’ora esatta della morte».