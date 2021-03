Una nave israeliana è stata colpita da un missile iraniano nel Mar Arabico

Una nave israeliana nel Mar Arabico, tra l'India e l'Iran è stata colpita da un missile iraniano. Lo riferisce la tv Canale 12 secondo cui la nave ha riportato danni. La nave portacontainer è di proprietà di un uomo d'affari di Israele e si stava dirigendo verso la Tanzania dall'India, riporta l'emittente. L'attacco - ha aggiunto tv Canale 12 - è stato trasmesso alle forze di sicurezza israeliane e ai proprietari dell'azienda nautica di base a Haifa. Ora la nave proseguirà il suo percorso verso l'India, dove verranno valutati i danni.

