Nave perde il carico, 270 container in mare: «Anche sostanze pericolose». Scatta l'allerta per l'ambiente

Circa 270 container della nave da carico MSC Zoe sono finiti in mare durante una violenta tempesta nel Mar del Nord: per questa ragione è scattata oggi l'allerta ambientale nell'isola tedesca di Borkum. Uno di questi container contiene infatti materiale pericoloso, hanno reso noto le autorità della Frisia. La nave da carico è lunga 394 metri, una delle più grandi del mondo, e può caricare oltre 19.000 container, riferisce la stampa tedesca. Sulla nave erano caricati almeno tre container che contenevano sostanze pericolose a base di perossido, hanno riferito le autorità.

I container sono caduti martedì notte dalla MSC Zoe. La nave, di proprietà della MSC di Ginevra, si trova ora nel porto di Brema mentre proseguono le operazioni di raccolta dei container da parte delle guardie costiere di Olanda e Germania. Le forti correnti hanno spinto verso un lungo tratto di costa olandese oggetti come televisori e giocattoli, ma anche sostanze inquinanti come polvere candeggiante. Le isole olandesi - incluse quelle di Terschelling, Schiermonnikoog e Ameland - sono state particolarmente colpite, riporta la Bbc online.

LE RICERCHE Le ricerche stanno proseguendo con una speciale nave da recupero dotata di sonar ma potrebbero durare settimane. La nave stava viaggiando da Anversa in Belgio in direzione del porto di Brema quando ha perso parte del carico. 20 container sono già stati ritrovati dalla guardia costiera olandese mentre 3 sono i carichi pericolosi ancora dispersi. «Finora possiamo confermare che al massimo tre container con materiale pericoloso sono finiti in acqua» ha detto un portavoce della squadra di soccorso di Cuxhaven, in Germania. I container in mare rappresentano un pericolo anche per il traffico marittimo, ha proseguito il portavoce della squadra di soccorso.

Con una dichiarazione MSC Mediterranean Shipping Company ha assicurato l'impegno nel recuperare la merce e per la pulizia della costa, invitando i clienti che cercano informazioni «a contattare i rappresentanti locali di MSC». «MSC Mediterranean Shipping Company - spiega la società - ha avviato una operazione di pulizia in seguito ad una significativa perdita di container nel Mare del Nord. Il 2 gennaio, la nave cargo MSC Zoe ha incontrato condizioni meteo avverse durante il proprio percorso verso Bremerhaven, in Germania. Sfortunatamente, alcuni container sono stati danneggiati o persi fuoribordo».



Lo stesso giorno «MSC ha nominato una compagnia di salvataggio per coordinare le operazioni di recupero delle merci e di pulizia della costa, impegnando allo stesso tempo navi specializzate dotate di sonar per individuare il carico mancante. MSC prende molto seriamente questo incidente, sia per l'impatto di questo tipo di incidenti sull'ambiente, sia per gli eventuali danni alle merci dei propri clienti». E dunque «sta collaborando con le autorità locali in tutti gli aspetti delle operazioni di pulizia». La nave cargo «MSC Zoe ha proseguito verso Bremerhaven per le operazioni di scarico delle merci. Nel frattempo, MSC sta analizzando le cause dell'incidente».

Giovedì 3 Gennaio 2019, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2019 22:07

