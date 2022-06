Nave turistica arrivata da Cagliari, attracco negato a Tangeri: a bordo 170 positivi al Covid

Una nave turistica proveniente da Cagliari e battente bandiera britannica è stata respinta al porto di Tangeri. A bordo della Fred Olsen si trovano circa 600 passeggeri di cui 170 sono risultati positivi al Covid, secondo quanto riporta il quotidiano in arabo Alyaoum24. Non è la prima volta che il Marocco rifiuta l'attracco per Covid.

Lo scorso 7 giugno è toccato alla Mein Schiff Herz, una nave da crociera tedesca, che non ha potuto entrare nel porto turistico di Tangeri per lo stesso motivo: casi positivi al test Covid tra i passeggeri.

